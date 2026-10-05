Деньги есть, а потратить нельзя. Они всё ещё ваши? Простыми словами про прекрасный цифровой грядущий рубль

Иван Макаров На днях прошла новость, которую многие пропустили мимо своих глазниц, потому что новостяшка по-бухгалтерски скучновата.
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Какие страсти тут описывает Ваня Макаров для тех, кто не привык вдумываться, изучать и т.д. Цифровой рубль можно будет в приложении банка перевести на нецифровой счет, потом снять наличные в банкомате. Хватит хню писать. Если тупой пипл хавает, то это его беда. А вообще, тупому пиплу надо бы отказаться от мобильных телефонов и еще много чего, оставайтесь каменном веке.
Чтобы целевую субсидию нельзя было потратить не по назначению.--------------На то она целевая субсидия, чтобы деньги шли на то, на что положено.