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Царьград

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«Металлург» отстранил Разина от поста главного тренера после конфликта

«Металлург» отстранил Разина от поста главного тренера после конфликта

Хоккейный клуб "Металлург" временно отстранил главного тренера Андрея Разина после конфликта с нападающим Владимиром Ткачевым.

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