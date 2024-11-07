Даже утюг заговорит: 2025 год начнется с масштабного фейерверка, переворачивающего все с ног на голову

Наступающий год обещает масштабные перемены, когда былые фантазии станут явью. Утюг @ kues1/freepik.comОсталось совсем ничего до наступления нового, 2025 года, и пора начинать серьезно готовиться к его приходу.
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