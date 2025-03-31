В Омской области спрогнозирован самый большой возможный ущерб от половодья в России. Более тысячи объектов региона рискуют уйти под воду.
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В Омской области спрогнозирован самый большой возможный ущерб от половодья в России. Более тысячи объектов региона рискуют уйти под воду.