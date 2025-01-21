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Российское ПВО уничтожило 55 украинских дронов за ночь над Брянской областью

Российское ПВО уничтожило 55 украинских дронов за ночь над Брянской областью

Министерство обороны России заявило об успешном перехвате и уничтожении 55 украинских беспилотников силами ПВО в ночь на среду.

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