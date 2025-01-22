«Кризис как в 2008 году близко. Набиуллина потирает руки»: Финансовый аналитик

В России фиксируются признаки нарастающих увольнений на фоне опасений о приближающемся кризисе. В эфире телеканала «Царьград» эксперт Андрей Верников заявил о начале массовых увольнений в России, что, по его мнению, свидетельствует о приближении экономического кризиса.
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