Эфиопия: Эфиопские авиалинии планируют возобновить полеты в аэропорту Алула Аба Нега в Мекелле (MQX/HAMK), регион Тыграй, с 11 октября после захвата города Силами национальной обороны Эфиопии 4 октября.
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