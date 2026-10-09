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Эфиопия: Эфиопские авиалинии планируют возобновить полеты в аэропорту Алула Аба Нега в Мекелле...

Эфиопия: Эфиопские авиалинии планируют возобновить полеты в аэропорту Алула Аба Нега в Мекелле (MQX/HAMK), регион Тыграй, с 11 октября после захвата города Силами национальной обороны Эфиопии 4 октября.

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