Русские готовятся усилить нажим: Что подготовили для ВСУ к зиме

Бомбардировщики России усилят давление на Киев с наступлением холодов, уверены в Китае.Появились новости о том, что русские фронтовые бомбардировщики Су-34 с крылатыми ракетами большой дальности усилят нажим на Украину.
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