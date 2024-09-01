Детские сады, школы, учреждения дополнительного образования — примут участие в мероприятиях месячника «Безопасность дорожного движения».
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Детские сады, школы, учреждения дополнительного образования — примут участие в мероприятиях месячника «Безопасность дорожного движения».