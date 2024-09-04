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Курс юаня резко упал до 12,4059

Курс юаня резко упал до 12,4059Бизнес-журнал публикует курсы основных валют к этой минуте. Китайская валюта падает до 12,4059, теряя 1,85% Юань КНР - базовая единица китайской денежной системы жэньминьби (Renminbi, RMB - кит.

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