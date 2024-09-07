Терпение Кремля закончилось: Абхазии перекроют всё самое ценное

18,5K прочтений Вчера Глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил о прекращении социальных выплат для абхазских врачей, служащих силовых структур и работников образовательных учреждений, которые раннее предоставляла Россия.
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