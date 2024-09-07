Добрый Мир
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Добрый Мир

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Терпение Кремля закончилось: Абхазии перекроют всё самое ценное

Терпение Кремля закончилось: Абхазии перекроют всё самое ценное

18,5K прочтений Вчера Глава МИД Абхазии Сергей Шамба сообщил о прекращении социальных выплат для абхазских врачей, служащих силовых структур и работников образовательных учреждений, которые раннее предоставляла Россия.

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Комментарии
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Лев Добрый
Надо жить по средствам, а вы решил похулиганить, но при этом сосать матушку Россию!😱👍👈🤠😜
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20 час.
k
kraft54
черножопые не меняются,в СССР было то же самое,могли нахомить и оскорбить в любое время,наглость и мандариновый мозг-черта абхазов.
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8 час.

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