Октябрь всегда воспринимался мной как время, когда лес ещё щедро делится последними дарами. Обычно именно в этот период удаётся собрать неплохой урожай поздних грибов, и сам процесс поиска доставляет особое удовольствие — воздух уже прохладный, но земля ещё хранит тепло.