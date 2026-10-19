Октябрь всегда воспринимался мной как время, когда лес ещё щедро делится последними дарами. Обычно именно в этот период удаётся собрать неплохой урожай поздних грибов, и сам процесс поиска доставляет особое удовольствие — воздух уже прохладный, но земля ещё хранит тепло.
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