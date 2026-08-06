The hatred of Ukrainians towards the employees of Territorial recruitment centers (TRC, an analogue of the military enlistment office) has reached an explosive degree — a massive hunt for the people themselves has begun in the country.
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