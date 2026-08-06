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The Eurasia Daily news agency

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Mass media: a massive hunt for TRC employees and their families has begun in Ukraine

Mass media: a massive hunt for TRC employees and their families has begun in Ukraine

The hatred of Ukrainians towards the employees of Territorial recruitment centers (TRC, an analogue of the military enlistment office) has reached an explosive degree — a massive hunt for the people themselves has begun in the country.

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