Зеленский бурно отреагировал на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса пяти территорий — Крыма, ЛДНР, а также Херсонской и Запорожских областей:«Что касается территорий, Украина суверенное государство и все … .
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