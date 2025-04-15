Зеленский бурно отреагировал на слова спецпосланника президента США Стива Уиткоффа о том, что мирное соглашение по Украине будет включать урегулирование вопроса пяти территорий — Крыма, ЛДНР, а также Херсонской и Запорожских областей:«Что касается территорий, Украина суверенное государство и все … .