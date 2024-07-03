Высшая школы бизнеса ВШЭ и РАСО опубликовали результаты совместного исследования об ИИ в маркетинге

В кампусе ВШБ состоялась презентация результатов исследования Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ (ВШБ) и Российской ассоциации по связям с общественностью (РАСО) «Искусственный интеллект в маркетинге и коммуникациях».
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