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Чубайс огорошил: одним из главных достижений России в 2021 году является определение целей энергетического перехода. Чего-чего?

Чубайс огорошил: одним из главных достижений России в 2021 году является определение целей энергетического перехода. Чего-чего?

автор - Пришёл, увидел, обалдел. Фото из Интернета. То есть одним их главных достижений России в 2021 году является не повышение МРОТ в полтора-два раза, не реальное сокращение числа бедных хотя бы на тридцать процентов, не повышение зарплат и пенсий хотя бы процентов на 20, не успехи борьбы с модной болезнью, не удачная борьба с бешенным ростом цен на российском рынке, не передовые разработки Роснано, которые он нам обещал и в которые были вбуханы сотни миллиардов рублей, а определение целей энергетического перехода.

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