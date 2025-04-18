В Херсонской области бойцы «Днепра» охотятся на редкий французский танк AMX-10RC

ГЕНИЧЕСК, 18 апреля. /ТАСС/. Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» открыли охоту на французский легкий колесный танк AMX-10RC, замеченный разведкой в районе населенного пункта Ольговка в подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Херсонской области.
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