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Переговоры в Лондоне: что будет обсуждаться, почему Рубио не едет на встречу?

Переговоры в Лондоне: что будет обсуждаться, почему Рубио не едет на встречу?

Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в лондонской встрече. Американскую делегацию на переговорах с британскими и украинскими коллегами представят другие официальные лица.

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Комментарии
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ШКИПЕР
Не фуя себе планчик ! Особенный класс насчёт передачи ЗАЭС под контроль пиндосам и отдать каклам уже завоёванные ( кровью ) у них территории . Думаю , что хрен им в стакан.
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