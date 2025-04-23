Переговоры в Лондоне: что будет обсуждаться, почему Рубио не едет на встречу?

Кроме того, стало известно, что госсекретарь США Марко Рубио не примет участия в лондонской встрече. Американскую делегацию на переговорах с британскими и украинскими коллегами представят другие официальные лица.
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