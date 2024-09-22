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«Татар-информ» мәгълүмат агентлыгы

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Россия гаскәрләре Украинадагы хәрби аэродромнарга һөҗүмнәр ясады

Россия гаскәрләре бер тәүлек эчендә Украинаның хәрби-сәнәгать комплексы предприятиеләре эшен тәэмин итүче энергетика объектларын, хәрби аэродромнар инфраструктурасын, шулай ук пилотсыз очучы аппаратлар җитештерү цехларын тар-мар итте, дип хәбәр итте РФ Саклану министрлыгы.

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