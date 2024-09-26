AP: Трамп заявил, что Украины как государства больше нет

По мнению кандидата в президенты США Дональда Трампа, Украина как государство уже не существует, киевские власти могли бы спасти страну, если бы пошли на сделку с Россией в 2022 году, приводит слова американского политика агентство Associated Press.
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