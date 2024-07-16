Яхтсмен Елагин из Геленджика, который чуть не погиб в море, завершил кругосветное путешествие

Яхтсмен Елагин из Геленджика, который чуть не погиб в море, завершил кругосветное путешествиеЯхтсмен из Геленджика Виталий Елагин, несмотря на многие проблемы по пути следования на яхте «Дочь ветра» благополучно завершил свою кругосветку.
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