Яхтсмен Елагин из Геленджика, который чуть не погиб в море, завершил кругосветное путешествие

Яхтсмен Елагин из Геленджика, который чуть не погиб в море, завершил кругосветное путешествиеЯхтсмен из Геленджика Виталий Елагин, несмотря на многие проблемы по пути следования на яхте «Дочь ветра» благополучно завершил свою кругосветку.