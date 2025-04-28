Процессор AMD Ryzen 5 7533HS дебютировал в бюджетном ноутбуке Lenovo

Модель 7533HS относится к семейству AMD Rembrandt-R, построенному на ядрах Zen 3+ и графике RDNA 2. Он имеет шесть ядер, двенадцать потоков, 3 МБ кэша L2, 16 МБ кэша L3 и интегрированный графический процессор Radeon 660M с шестью вычислительными блоками.