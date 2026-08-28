Принимая перемены, наши предки не ломали себя, а находили в них место для прежних смыслов

До того как князь Владимир в 988 году крестил Русь, наши предки поклонялись целому сонму богов. Это был не строгий пантеон с единым главой, а живая система верований: каждый бог отвечал за свою сферу, а народ обращался к ним по мере надобности — от хорошего урожая до исхода войны.