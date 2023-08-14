Erl Schweizer

Отобрать у нацистки все ее магазины, закрыть ее коммерцию, публично извиниться властям Донецка перед воинами СВО, которых унизили и оскорбили. Извиняться прошмандовка будет лишь для того, чтобы не быть наказанной, такие твари не перевоспитываются, это не девочка начальной школы. Есть уголовная ответственность за оскорбление, унижение участников СВО, поэтому нацистка обязана ответить по полной программе.