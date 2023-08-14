«Вонючие узкоглазые твари, мы вас уроем!»: Жительница Донецка омерзительно оскорбила российских бойцов из Бурятии (видео)
В одном из кафе Донецка подвыпившая местная жительница неожиданно решила оскорбить и унизить российских военнослужащих.
Комментарии
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Отобрать у нацистки все ее магазины, закрыть ее коммерцию, публично извиниться властям Донецка перед воинами СВО, которых унизили и оскорбили. Извиняться прошмандовка будет лишь для того, чтобы не быть наказанной, такие твари не перевоспитываются, это не девочка начальной школы. Есть уголовная ответственность за оскорбление, унижение участников СВО, поэтому нацистка обязана ответить по полной программе.
Никакой Сибири! Восстанавливать разрушенное её друзьями в Донецке. Под охраной с овчарками. После кофискации всего имущества.
Правильно, пусть потрудится на стройке.
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