Врач Милушкина: за сезон нужно съесть около десяти килограммов клубники

В ягоде содержится от 50 до 100 миллиграммов витамина С Около десяти килограммов клубники рекомендуется съедать в сезон для поддержания достаточного уровня витамина C, особенно это важно для людей с проблемами зрения, сообщила РИА Новости доктор медицинских наук Ольга Милушкина.
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