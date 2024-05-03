На трассе М-11 «Нева» протестировали качество связи и мобильного интернета

Местами они лучше, чем в некоторых городах-миллионниках В апреле на трассах М-11 «Нева» и ЦКАД эксперты агентства TelecomDaily провели тестирование качества мобильной связи, предоставляемой МТС, «МегаФон», «Билайн» и Tele2.