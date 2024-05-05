Русская весна
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Русская весна

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Депутат Семигин vs боец «Топаз»: важные вопросы (ФОТО)

Депутат Семигин vs боец «Топаз»: важные вопросы (ФОТО)

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал возмутившую наше общество ситуацию с иском депутата Госдумы Геннадия Семигина к ветерану СВО Евгению Рассказову (позывной «Топаз»).

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Комментарии
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Константин Самарин
Может, Геннадий Юрьевич, чтобы доказать свое звание главного ратриота, отправится на СВО, прямо из мягкого кресла?
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8 час.

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