Депутат Семигин vs боец «Топаз»: важные вопросы (ФОТО)

Вице-спикер Московской Городской Думы и журналист ВГТРК Андрей Медведев прокомментировал возмутившую наше общество ситуацию с иском депутата Госдумы Геннадия Семигина к ветерану СВО Евгению Рассказову (позывной «Топаз»).
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