На Ямале фундамент турбазы «Харбейская» проверят на деформации

В строящейся турбазе «Харбейская» на Ямале обследуют фундамент гостиницы и ресторана. Специалисты проверят их на деформации и оценят состояние грунтов, говорится в документах АНО «Полярный Урал».
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