В Новосибирской области до суда дошло дело о гибели ребёнка в канализации

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника коммерческой организации.Сотрудник коммерческой организации в Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ, из-за которых в канализации погиб ребёнок.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии