В Новосибирской области до суда дошло дело о гибели ребёнка в канализации

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудника коммерческой организации.Сотрудник коммерческой организации в Новосибирской области предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил безопасности при ведении работ, из-за которых в канализации погиб ребёнок.