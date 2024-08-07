Ситуация на границе Курской области. Что известно к данному моменту?

Ситуация в Курской области остается одной из главных тем, обсуждаемых в российских СМИ и блогосфере. Как пишет известный блогер Подоляка, основные события сегодня могут развернуться вокруг города Суджа, жители которого эвакуированы.
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