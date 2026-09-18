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Царьград

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Юлия Хужина из Пойковского выиграла автомобиль на фестивале

Юлия Хужина из Пойковского выиграла автомобиль на фестивале

Юлия Хужина, повар из Пойковского, выиграла в викторине фестиваля «Югра — вместе!» автомобиль. ###A_*_A### Участие в конкурсе принесло ей удачу, хотя она на это не рассчитывала.

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