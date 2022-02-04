Заявки на включение дальневосточных кварталов в ТОРы семи регионов подготовят до июня

ВЛАДИВОСТОК, 4 февраля. /ТАСС/. Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) с февраля по июнь 2022 года подготовит и подаст заявки для включения в границы территорий опережающего развития (ТОР) в семи регионах Дальневосточного федерального округа земельных участков, на которых планируется строительство жилья по программе "Дальневосточный квартал".
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