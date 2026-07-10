Ближний Восток взял паузу: США и Иран перешли к переговорам, но угроза новой войны остается

После двух ночей интенсивной эскалации минувшая ночь прошла без ударов по Ирану, и Иран молчал. По данным Нью-Йорк Таймс, региональные посредники во главе с Катаром ведут активные переговоры, пытаясь предотвратить возобновление боевых действий.