Ближний Восток взял паузу: США и Иран перешли к переговорам, но угроза новой войны остается

После двух ночей интенсивной эскалации минувшая ночь прошла без ударов по Ирану, и Иран молчал. По данным Нью-Йорк Таймс, региональные посредники во главе с Катаром ведут активные переговоры, пытаясь предотвратить возобновление боевых действий.
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