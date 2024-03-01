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Скончался Игорь Афанасьев, актер, режиссер и писатель

В первый день марта 2024 года стало известно о кончине Игоря Афанасьева. Он был известен как советский, украинский и российский актер, сценарист, режиссер, театральный деятель, поэт, драматург и продюсер.

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