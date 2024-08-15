Кроссовер Acura Performance EV Concept предвестил новую платформу[{"type":"text-block","attr":{},"content":"Первая электрическая Acura увидела свет год назад: кроссовер Acura ZDX разработан на платформе GM Ultium и выпускается на заводе корпорации General Motors вместе с родственными Кадиллаками.