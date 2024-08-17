Ferrari: официальный дилер и его роль в мире роскошных автомобилей

Ferrari — это один из самых известных и уважаемых брендов в мире спортивных автомобилей. С момента своего основания в 1939 году компания зарекомендовала себя как производитель высокопроизводительных и роскошных автомобилей, которые стали символом скорости, стиля и мастерства инженеров.