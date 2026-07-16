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В Екатеринбурге топит тротуары: горожане винят дорожников

В Екатеринбурге топит тротуары: горожане винят дорожников

В Екатеринбурге топит тротуары. Вода стекает на них с газонов и с проезжей части. Горожане винят дорожников, которые делают уклоны без учета ситуации в пешеходной зоне, а также «забывают» про ливневую канализацию.

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