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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Больше 4 тысяч молодых людей посетили площадку центра «Воин» на Всемирном фестивале молодежи

Больше 4 тысяч молодых людей посетили площадку центра «Воин» на Всемирном фестивале молодежи

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Специалисты центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» сообщили, сколько человек посетили площадку центра «Воин» на Всемирном фестивале молодежи.

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