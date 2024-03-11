Больше 4 тысяч молодых людей посетили площадку центра «Воин» на Всемирном фестивале молодежи

МОСКВА, 11 марта, ФедералПресс. Специалисты центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин» сообщили, сколько человек посетили площадку центра «Воин» на Всемирном фестивале молодежи.
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