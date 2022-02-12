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Пора заключать пари: президент США и Bloomberg назвали разные «точные даты вторжения» России на Украину

Пора заключать пари: президент США и Bloomberg назвали разные «точные даты вторжения» России на Украину

Президент США Джозеф Байден объявил 16 февраля днем начала «вторжения» России на Украину. Эту дату он обнародовал в ходе переговоров с лидерами западных стран, Евросоюза и НАТО.

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