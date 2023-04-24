РИАП "АПРАЛ" МТ

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Марочко заявил, нацисты ВСУ наводят переправы через Северский Донец возле Красного Лимана

Марочко заявил, нацисты ВСУ наводят переправы через Северский Донец возле Красного Лимана

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил журналистам РИА Новости о том, что украинская армия оборудует понтонные переправы через реку Северский Донец на Краснолиманском направлении, возле населенных пунктов Закотное, Платоновка и Дроновка.

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