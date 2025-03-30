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Спички - не игрушка

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За права мух и прочих дрозофил

За права мух и прочих дрозофил

«Смешно, если мухи получат права»: В Швеции власти предложили содержать питомцев по новым правилам, по которым нельзя будет убивать мух - потому что «есть данные исследований, что насекомые, вероятно, страдают».

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