Не с первым снегом. Когда водителю нужно менять летнюю резину на зимнюю

Своевременная замена резины может уберечь водителя от аварии С наступлением первых осенних холодов российские автомобилисты должны задуматься о смене летней резины на зимнюю.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Как Николай II и ...
- Россиянам рекомен...
- Г "Пришлось выброси...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым