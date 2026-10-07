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Не с первым снегом. Когда водителю нужно менять летнюю резину на зимнюю

Не с первым снегом. Когда водителю нужно менять летнюю резину на зимнюю

Своевременная замена резины может уберечь водителя от аварии С наступлением первых осенних холодов российские автомобилисты должны задуматься о смене летней резины на зимнюю.

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