⚡️Глава Крыма предложил сформировать из «ждунов» штрафные воинские подразделения «Ждать их надо в тюрьме.
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⚡️Глава Крыма предложил сформировать из «ждунов» штрафные воинские подразделения «Ждать их надо в тюрьме.