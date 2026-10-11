В Волгограде завершился региональный этап чемпионата России по мини-футболу 8×8 среди мужчин📢 Победителем турнира стала команда «Киквидзе», которая теперь представит Волгоградскую область на всероссийском этапе🔝 За победу боролись 10 команд.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- 🇷🇺10 ноября
- ЕТ ❗Опасные нарушени...
- Новоаннинский сег...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым