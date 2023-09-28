Великолепный актер и писатель Леонид Филатов перед смертью долго лежал в больнице. После тяжёлой операции он мог сразу умереть, но продержался еще несколько лет – возможно, благодаря своей любимой внучке Оле, о которой на больничной койке написал глубокое и чудесное светлое стихотворение.
Последнее стихотворение Леонида Филатова
Комментарии
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Татьяна Кибишева
Сочувствую Вам. Тело Ваше в США, а Душа и боль за внуков в России. Зачем Вы там?!
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7 час.
Светлана Рыбчинская
И Человеку!
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6 час.
Элеонора Коган
Трогательные стихи, искренние!!!! СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ ВЕЛИКОМУ АКТЁРУ, БАРДУ И ЧЕЛОВЕКУ!!!!
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1 час.
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