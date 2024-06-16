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Беллингем про 1:0 с Сербией: «1-й тайм показал, что Англия способна забить кому угодно, 2-й – что способна провести сухой матч с кем угодно. Мы довольны»

«Первый тайм показывает, почему мы способны забить любой команде. Второй тайм показывает, что мы способны провести сухой матч против любой команды.

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