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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Ротенберг о Матче звезд в рамках Кубка Овечкина: «Благодарен Саше за приглашение! Всегда рад выйти с ним на лед в одной команде»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг сообщил, что сыграет в Матче звезд в рамках Кубка Овечкина.

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