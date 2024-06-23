В Пителинском районе в ДТП пострадала 61-летняя жительница Москвы

Авария произошла недалеко от перекрестка на поселок Краснопартизанский. По предварительной информации, 61-летняя женщина за рулём легкового автомобиля «Kia» не справилась с управлением и вылетела с трассы.
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