Интересная жизнь с Vera Star В эфире радиостанции "Говорит Москва" авторитетному экономисту Михаилу Хазину как-то задали вопрос: "Михаил Леонидович, как Вы считаете, если бы Лукашенко стал премьер-министром в России с ее богатейшими ресурсами, мы бы стали жить лучше, чем при Мишустине? " Что ответил Михаил Хазин: "Конечно нет, по той простой причине, что в Беларуси нет приватизационной элиты их 90-ых.
Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?
Комментарии
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И
Искандер
Лукашенко хорош как ЛИДЕР, ГЛАВА государства. Как Президент РФ (союзного государства) он был бы хорош, но долго не продержался. Как подчинённый, исполнитель чужих (пусть даже Путина, а может, именно - Путина) решений, он вряд ли был бы лучше мишустина.
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2 час.
Ингерман Ланская
лукашка мелковат даже для белоруссии, а уж на Россию его тащить -совсем смешно.... лукашка и держится в белоруссии что есть впереди Россия... если Россия чуть ослабит поддержку белоруссию рухнет через непродолжительное время и погребет под собой лукашку.... как бы сказано в одной савейскай книжонке: .... ты живёшь пока Иван этого хочет...
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1 час.
Ина Куликова
Интересно, а кто опекает министров образования, здравоохранения и культуръ? Или сам Мишустин их курирует?
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41 мин.
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