Что будет с Россией, если место Мишустина займет Лукашенко?

Интересная жизнь с Vera Star В эфире радиостанции "Говорит Москва" авторитетному экономисту Михаилу Хазину как-то задали вопрос: "Михаил Леонидович, как Вы считаете, если бы Лукашенко стал премьер-министром в России с ее богатейшими ресурсами, мы бы стали жить лучше, чем при Мишустине? " Что ответил Михаил Хазин: "Конечно нет, по той простой причине, что в Беларуси нет приватизационной элиты их 90-ых.