Автомобилистов Южно-Сахалинска утром 21 октября встретили новые ценники на заправках сети ННК. Стоимость бензина и дизельного топлива вновь выросла, сообщает «СахПресс».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- СЮ Уроженец Сахалина...
- П Автокрановщик с С...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым